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Оборудование для автосервиса Топ Мастер в Москве

Компания «Топ Мастер» с 2008 года продает оборудование для автосервиса, которое повсеместно используют СТО и автомастерские, а также занимается его гарантийным и постгарантийным обслуживанием. На данный момент мы занимаем лидирующую позицию на рынке сервисного обслуживания оборудования для гаражей и автосервисов.

Автосервисное оборудование для СТО и инструмент

Шиномонтажное оборудование легковое

Легковой шиномонтаж

Гидравлическое оборудование для автосервиса

Гидравлическое оборудование

Инструмент и оборудование для кузовного ремонта

Кузовное оборудование

Слесарный профессиональный инструмент

Слесарный инструмент

Пневматический профессиональный инструмент

Пневмоинструмент

Запасные части, комплектующие и аксессуары

Запчасти и комплектующие

Чем наша компания отличается от других?

  • Наш магазин оборудования для автосервисов предлагает вашему вниманию широкий ассортимент товаров, который удовлетворит потребности в оснащении как крупной, так и мелкой компании, занимающейся обслуживанием автомобилей.
  • Наличие собственной сервисной службы, благодаря которой мы обслуживаем клиентов быстро и качественно.
  • Возможность доставки в любой район Москвы и в другие регионы.
  • К нам обращаются многочисленные автосервисные компании, которые ценят нашу безупречную репутацию.

Мы можем предложить вниманию клиентов различные группы товаров, таких как подъемники, стенды сход-развал, оснащение для легкового и грузового шиномонтажа, гидравлическое, компрессорное, общегаражное и кузовное оснащение, производственная мебель, а также составляющие для замены технических жидкостей. На сайте имеются фотографии, благодаря которым вы можете оценить внешний вид тех или иных товаров. А описания позволят вам ознакомиться с их техническими характеристиками.

Наша главная задача – обеспечение автосервисов оборудованием и всем необходимым для продуктивной работы. Целеустремленность нашей команды гарантирует качество и скорость выполняемых услуг и создает оптимальные условия для ведения бизнеса в сфере сервиса автомобилей.

В первую очередь для каждого СТО важно купить автосервисное оборудование, чтобы при этом цена на него находилась на приемлемом уровне. Посмотрев в наш прайс, вы сможете убедиться в демократичности расценок.

Мы не экономим на качестве. Все представленные товары отвечают высоким современным стандартам. Наша компания начинала свою деятельность в 2008 году как сервисная служба Дмитровского Авто Ремонтного Завода (ДАРЗ), поэтому за многие годы мы приобрели многочисленных клиентов, к которым относятся как маленькие сервисы, так и крупнейшие автотехцентры.

Сегодня наша главная специализация – продажа оборудования для автосервисных станций, обеспечение широкого ассортимента товаров, куда входят подъемники для автосервиса и многие другие технические средства, помощь автосервисам в полном оснащении, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Преимущества компании «Топ Мастер»

Безупречная деловая репутация
Собственная сервисная служба
Доставка в любой регион

Сертификаты

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Благодарственные письма от наших клиентов

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