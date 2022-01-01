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Оборудование для автосервиса Топ Мастер в Москве
Компания «Топ Мастер» с 2008 года продает оборудование для автосервиса, которое повсеместно используют СТО и автомастерские, а также занимается его гарантийным и постгарантийным обслуживанием. На данный момент мы занимаем лидирующую позицию на рынке сервисного обслуживания оборудования для гаражей и автосервисов.
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- Балансировочные станки
- Шиномонтажные станки и стенды
- Третья рука для шиномонтажных станков
- Бустеры взрывной подкачки шин
- Борторасширители
- Вулканизаторы
- Ванны для проверки колёс
- Генераторы азота и пены
- Мойки колёс
- Станки для правки дисков
- Проточка тормозных дисков
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- Запасные части марки Nussbaum
- Запасные части марки Асо Псков
- Запасные части марки Формз
- Запасные части марки Maha
- Запасные части марки Инкост
- Запасные части марки OMCN
- Запасные части марки Станкоимпорт
- Запасные части марки Peak
- Запасные части марки Bend-Pak
- Запасные части марки Сорокин Инструмент
- Запасные части марки Torin
- Запасные части марки Toplift
- Запасные части марки Armada
- Запасные части марки Safe
- Запасные части марки STERTIL KONI
- Запасные части марки RAVAGLIOLI
- Запасные части марки Werther-OMA
- Запасные части марки ROTARY
- Запасные части марки KraftWell
- Запасные части марки M&B Engineering
Чем наша компания отличается от других?
- Наш магазин оборудования для автосервисов предлагает вашему вниманию широкий ассортимент товаров, который удовлетворит потребности в оснащении как крупной, так и мелкой компании, занимающейся обслуживанием автомобилей.
- Наличие собственной сервисной службы, благодаря которой мы обслуживаем клиентов быстро и качественно.
- Возможность доставки в любой район Москвы и в другие регионы.
- К нам обращаются многочисленные автосервисные компании, которые ценят нашу безупречную репутацию.
Мы можем предложить вниманию клиентов различные группы товаров, таких как подъемники, стенды сход-развал, оснащение для легкового и грузового шиномонтажа, гидравлическое, компрессорное, общегаражное и кузовное оснащение, производственная мебель, а также составляющие для замены технических жидкостей. На сайте имеются фотографии, благодаря которым вы можете оценить внешний вид тех или иных товаров. А описания позволят вам ознакомиться с их техническими характеристиками.
Наша главная задача – обеспечение автосервисов оборудованием и всем необходимым для продуктивной работы. Целеустремленность нашей команды гарантирует качество и скорость выполняемых услуг и создает оптимальные условия для ведения бизнеса в сфере сервиса автомобилей.
В первую очередь для каждого СТО важно купить автосервисное оборудование, чтобы при этом цена на него находилась на приемлемом уровне. Посмотрев в наш прайс, вы сможете убедиться в демократичности расценок.
Мы не экономим на качестве. Все представленные товары отвечают высоким современным стандартам. Наша компания начинала свою деятельность в 2008 году как сервисная служба Дмитровского Авто Ремонтного Завода (ДАРЗ), поэтому за многие годы мы приобрели многочисленных клиентов, к которым относятся как маленькие сервисы, так и крупнейшие автотехцентры.
Сегодня наша главная специализация – продажа оборудования для автосервисных станций, обеспечение широкого ассортимента товаров, куда входят подъемники для автосервиса и многие другие технические средства, помощь автосервисам в полном оснащении, гарантийное и послегарантийное обслуживание.