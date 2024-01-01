Оборудование для автосервиса в Москве

В первую очередь для каждого СТО важно купить автосервисное оборудование, чтобы при этом цена на него находилась на приемлемом уровне. Посмотрев в наш прайс, вы сможете убедиться в демократичности расценок.

Мы не экономим на качестве. Все представленные товары отвечают высоким современным стандартам. Наша компания начинала свою деятельность в 2008 году как сервисная служба Дмитровского Авто Ремонтного Завода (ДАРЗ), поэтому за многие годы мы приобрели многочисленных клиентов, к которым относятся как маленькие сервисы, так и крупнейшие автотехцентры.

Сегодня наша главная специализация – продажа оборудования для автосервисных станций, обеспечение широкого ассортимента товаров, куда входят подъемники для автосервиса и многие другие технические средства, помощь автосервисам в полном оснащении, гарантийное и послегарантийное обслуживание.